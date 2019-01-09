〈北部〉120年老校八德國小 4.5億整建校舍動工

2019-01-09

〔記者鄭淑婷／八德報導〕有一百廿年歷史的八德區八德國小，因校舍歷經多次整建，新舊雜陳、部分耐震係數不足，市府以四億五千萬元進行老舊校舍整建，市長鄭文燦昨出席開工典禮表示，新教學大樓可於一○九學年度啟用。

校長林世娟表示，八德國小成立於一八九九年，目前國小有四十七班、幼兒園兩班，整建工程將打造地上五層、地下一層樓的教學大樓，涵蓋幼兒園教室、一般教室、專科教室、辦公室、廚房、圖書館、視聽教室及地下停車場，可讓老字號的八德國小風華再現，也希望校內教學設施可以同步升級。

鄭文燦表示，教學大樓完工後可容納國小六十班、幼兒園四班，最高可達八十個班級，替未來八德區的人口成長預留學習空間。為免影響教學，工程採「先建後拆」的方式，先在操場位置蓋新教學大樓，完工後再將舊校舍拆除改設操場，而工程期間學校體育活動空間受到影響，可借用八德國中體育館或周邊設施，部分學生可暫時轉往鄰近的瑞峰國小就讀。

鄭文燦表示，新教學大樓預計一○九學年度啟用，市府將編列預算並向教育部爭取經費，擴充軟硬體教學設備。

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