〈北部〉楊梅高山頂雙堂屋 暫定古蹟延至6月

2019-01-09

〔記者許倬勛／楊梅報導〕有近百年歷史的楊梅區鄭家「高山頂雙堂屋」去年中被市府文化局列為「暫定古蹟」，最近又展延半年到今年六月；鄭家後人擔憂日後恐無法活化土地與空間，要求文化局盡速審議。文化局對此表示，目前仍為調查研究階段，為讓價值評估更完善，依法得展延半年，會將鄭氏後人的訴求轉知文化資產審議委員會。

鄭家後人盼設鄭大模客家文化園區

雙堂屋為墾拓楊梅的鄭大模派下四房鄭仁涯，於日治時代一九二五年所建，占地五千多坪，屬「二堂四橫屋」格局，建築比例優美、左右對稱。桃園鄉土學友會成員姚其中說，雙堂屋前有荷花風水半月池，屋後則有擋風小山丘，符合古人「後有山為枕、前有水為鏡」的建築哲學，且全屋由磚瓦組砌而成，樑柱木作結構都手工卡榫，不用一根釘子，手工藝精緻，是客家文化中非常稀有的建築。

雙堂屋是鄭氏祖堂，去年五月經文化資產審議委員會實勘列為暫定古蹟，但因持有土地的家族成員眾多，意見呈現兩極，有人更直言：「鄭氏之事，不容外人置喙。」

鄭家後人說，去年下半年族人召開會議成立促進會，提出將雙堂屋周圍的農地、埤塘、土牛溝等地景，整合規劃成「鄭大模客家文化園區」構想，讓子孫可尋根、市民能參觀，目前正匯集家族意見、也定期聚會研議，希望市府能協助建造。

文化局：訴求轉知文資審議委員會

文化局表示，雙堂屋於去年五月列為暫定古蹟，於去年十一月到期，因該屋建築工法複雜，目前仍處於研究調查階段，為使得價值評估更完善，因此依法展延半年，後續會與鄭家後代持續溝通，希望能在所有權人的共識下完成調查研究，保留楊梅開墾史，也會將鄭氏後人訴求轉知文化資產審議委員會。

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