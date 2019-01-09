〈北部〉太陽能板補助開跑 先受理再抽籤

2019-01-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府每年補助民眾登記裝設太陽能板幾乎都是秒殺，今年持續編列三千萬元受理申請，為求公平，今年採先受理申請再公開抽籤，凡在六月卅日前取得設備登記者都能提出申請，且去年未獲補助案件也能再提出申請，也就是同一案件最多能有兩次申請機會，民眾可多加把握。

市府編3千萬 每案最高99萬元

桃園市推動設置再生能源補助計畫共編列三千萬元補助民眾、團體，除針對私有合法建築物補助設置太陽光電發電系統，今年也增加儲能設備補助，每案最高補助九十九萬元。今年採取先受理登記，受理期間結束後，若申請案件超過補助金額將採公開抽籤。

去年取得設備登記但未獲補助的案件也可再申請補助，符合條件者可於十日起至三月十日提出申請；而六月卅日前取得設備登記者，可於七月一日起至八月卅一日提出申請，各階段申請案件將以公開抽籤方式決定受補助對象。

把握於6月前取得設備登記

經濟發展局公用事業科長江信潔表示，今年六月前取得設備登記提出申請者，如果未中籤，可參加明年的申請，等於有兩次機會，但七月之後取得設備登記者，就只能參加明年的申請，僅有一次機會，請民眾把握時間。

江信潔說，市府鼓勵民眾於合法建築物設置太陽光電發電系統，至今補助一九○案，裝置容量達十七．三二MW（百萬瓦），估計年發電量約一六四五萬度，約可供應四五二四戶的年用電量，年減碳量八千七百公噸。

市府去年編列四千萬元補助裝置太陽能板預算，受理登記幾乎秒殺，因太陽能發電系統所發的電全由台電收購，收入穩定是受民眾青睞的主因。以合法透天建築物而言，廿二坪的屋頂可裝設約四十塊太陽能板，年發電量為十KW（千瓦），其裝置成本約八十萬元，一年賣電收入約九萬元，如能獲得補助，堪稱是穩賺不賠。

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