〈中部〉《台中》市長兌現選前支票 民進黨團批沒動作

2019-01-09

〔記者張菁雅／台中報導〕市長盧秀燕在選舉前承諾將恢復老人健保費補助，市議會民進黨團八日表示，盧秀燕已上任兩週，至今無具體動作，長輩都在問何時可以恢復補助，要求議會召開臨時會，請盧到議會說清楚。市府則說，恢復老人健保費補助正編列預算，希望議會盡快召開臨時會審議，最快今年下半年可恢復。

民進黨團總召李天生昨天率領多位黨籍議員，高喊「召開臨時會、向市民報告」，要求議會應召開臨時會。李天生說，盧秀燕選舉前提出多項競選承諾，上任至今卻不見有具體動作，盧秀燕必須到議會「說清楚、講明白」。

民進黨團：別選後跳票

副總召邱素貞、議員楊典忠也說，盧秀燕主張恢復老人健保費補助，預估需要十三到十五億元，但市府今年度沒有編列此項預算，也沒聽說要追加預算，長輩都在問何時可以恢復？另外，最近傳出敬老愛心卡搭計程車、折抵掛號費等福利未來都會縮水，讓人質疑盧秀燕是否「選前騙票、選後跳票」。

議員陳淑華、何敏誠則表示，過去有新市長上任後立即召開臨時會的前例，尤其盧秀燕要兌現政見，必須提追加預算案，若等到五月召開定期會才提出，時間已太晚。

市府回應說，市政均持續推動中，感謝民進黨團對市政的指教；至於恢復老人健保費補助是市長重要政見之一，一定會履行對市民的承諾，為兼顧預算編列等法定程序，市府一方面提出追加預算，一方面也努力爭取議會儘速召開臨時會，若順利完成審查，最快今年下半年就可恢復補助。

另外，國民黨團昨天改選幹部，黨團議員共同推舉台中市議會最資深的議員張瀞分接任書記長，張瀞分從政資歷達四十年，她表示，這次大選後，國民黨團實力更堅強，老幹新枝都有，期勉大家都能接地氣，團結合作，為市民謀取最大福祉。

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