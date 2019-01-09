〈中部〉《台中》國4豐原潭子段 5月擬設臨時道

2019-01-09

〔記者歐素美／台中報導〕國道四號豐原潭子段工程去年施工，花博結束後，國道四號十四至十七公里處五月起將封閉，恐造成現有三豐路及富陽路交通更加壅塞，高速公路局將提供國道下方土地，由建設局增設臨時道路，以紓解交通。

國道四號豐原潭子段首階段工程去年底施工，施作項目包括主線墩柱及工區內新闢臨時替代道路，二階段工程則因配合花博舉辦，為免嚴重影響交通，決定俟花博於今年四月結束後，五月即封閉國道四號十四至十七公里路段進行施工，預計二○二一年七月廿四日完工。

立委江啟臣表示，在第一階段施工時，已造成三豐路及富陽路交通壅塞，經協調高公局將塞車路口改成人工控燈及增加臨時道路方通行秒數等措施後，目前富陽路塞車狀況已獲改善；第二階段封閉施工，恐造成三豐路左轉后里的交通更加壅塞，甚至回堵到國道。

經民代奔走，促使高公局提供國道四號下方土地，由市府建設局開闢三豐路到豐科路、全長約九百二十公尺的臨時道路，完工後將可增加兩線車道，以紓解國道下來的車流。

高公局第二新建工程處副處長卓高端表示，高公局同意提供橋下土地給市府使用，希望市府儘快提出申請，臨時道路只要將橋下空間簡易鋪平，即可增加兩線車道，以將國道四號上的車流引導行駛平面道路，緩解車潮；因國道四號下來三豐路左轉后里的車道很短，上下班尖峰時間容易壅塞，未來可規劃禁止車輛在三豐路左轉，過三豐路後再設迴轉道，供小車迴轉行駛三豐路至后里，大車則開到豐科路再左轉往后里，可減少三豐路及國道回堵。

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