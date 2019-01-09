〈中部〉《台中》台中人愛看武俠小說 金庸、黃易借閱率高

2019-01-09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立公共資訊圖書館與台中市立圖書館公布二○一八年度借書排行，結果武俠小說當道，兩單位借書排行榜均是武俠小說居前兩名。國資圖以去年過世的金庸作品最受歡迎，「射鵰英雄傳」與「天龍八部」分佔前兩名；中市圖則是以黃易武俠小說最熱門，兩作品也佔前兩名。

2圖書館 去年借書量增

市立圖書館統計去年實體書總借閱量為一二五○萬八六一九冊次、創新高，較前一年大幅增加近一成四；市圖指出，文學類書籍最受讀者歡迎，並以小說體裁最為熱門，去年文學書熱門榜中，已故武俠小說大師黃易的作品「天地明環」、「日月當空」，排前兩大。

至於武俠大師金庸去年驟逝，也讓「天龍八部」、「射鵰英雄傳」等作品再次掀起熱潮，雖未擠進前廿大，但總計金庸作品借閱超過一萬六千次，尤其受到年輕及樂齡族群歡迎，表示經典不敗，武俠小說在不同世代人氣依舊不減。

至於國立公共資訊圖書館去年書籍總借閱量達二一一萬八二二七冊，數量較上一年度的二一○萬餘冊小幅增長。

國資圖統計去年前廿大借書排行榜，也是武俠小說當道，金庸的「射鵰英雄傳」與「天龍八部」分佔年度借書排行榜前兩名，擠下前兩年黃易的「天地明環」、「日月當空」，今年黃易的「天地明環」則為第三名。金庸作品其實是長年深受讀者喜愛的熱門款，尤其射鵰三部曲、「天龍八部」、「笑傲江湖」等更是圖書館借閱的「不敗熱款」。

國資圖指出，除舊版「天龍八部」位居第二名以外，金庸在二○○五年另推「新修版天龍八部」，也進入排行榜第十五名，成為新舊版本作品同時進入熱門借閱排行的特別例子。

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