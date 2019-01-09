〈中部〉《台中》電線被剪盜賣 西濱106盞路燈「全瞎」

2019-01-09

〔記者張軒哲／台中報導〕偷電纜線賤賣三萬元，政府須花二百萬元公帑修路燈！西濱快速道路大安段與大安區南安路段因路燈線路遭偷竊，一○六盞路燈不亮，影響行車安全。公路總局西濱北區工程處承諾將以工程結餘款約二百萬元發包進行修復，預計三月開始動工，給用路人安全回家的路。

3公里長 修復前暫用臨時照明

台中市議員施志昌近日接獲大安民眾陳情指西濱與大安多處路段路燈未亮，為顧及民眾行車安全，他邀集交通部公路總局西濱北區工程處段長徐財立、大安區長周琇茹、南埔里里長林恭至西部濱海快速道路橋下會勘，評估路燈未亮的範圍，經工務段統計，大甲溪橋北岸大安二交流道、溫寮溪南岸大安一交流道、溫寮溪北岸大安一交流道、福住交流道與永安以及中山北路等路段約三公里，有一○六盞路燈未亮。

影響行車 修復須花200萬公帑

施志昌指出，自去年十月底起有竊賊偷剪電線盜賣，導致西濱四處交流道與大安多處路段路燈未亮，影響用路人行車安全，過年期間不論是返鄉民眾或是遊客數量較多，西濱北區工程處承諾在該路段照明未修復期間將設置臨時照明，以維護用路人行車安全。

大甲警方指出，西濱大安段路燈纜線於十一月與十二月遭三十歲連姓慣竊竊取約三百公尺銅質電纜線，損失金額約三萬元，導致路燈不亮，警方已將連嫌依竊盜罪送辦。

連嫌偷取西濱道路電纜線遭查獲。（記者張軒哲翻攝）

西濱大安段電線遭竊

西濱快速道路大安段與大安區南安路段路燈線路遭偷竊。（記者張軒哲攝）

西濱快速道路大安段與大安區南安路段約有逾百盞路燈未亮。（記者張軒哲攝）

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