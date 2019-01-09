〈中部〉（南投）三酸入菜 仁愛推風味餐帶動觀光

2019-01-09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉互助村清流、中原部落及新生村眉原部落，盛產青梅、檸檬、楊梅，縣府原住民行政局積極推動「三酸創新產業計畫」，聘請飯店主廚下鄉指導部落居民以三酸入菜，製作健康可口的「三酸風味便當」，未來搭配梅樹認養、部落深度旅遊、產品行銷，將打造當地成為南投縣的三酸中心。

近年來養生觀念興起，鹼性食材當道，原民局昨於新生村眉原部落楊梅苑梅林，舉辦「三酸入菜創意便當教學暨攝影比賽、梅樹認養」記者會，邀請愛心主廚潘岱儒指導部落媽媽製作「三酸風味便當」，有楊梅咕咾肉、檸檬鯛魚片、梅子馬鈴薯沙拉等主菜，搭配健康清香的紫米飯，酸甜滋味十分可口，也讓賞梅遊客享口福，餐後還有部落自製的三酸果乾、三酸果醋與酵素去油解膩。

原民局長張子孝表示，除了三酸入菜導入部落，也邀請全國蜜餞公會一行人造訪互新三酸產區，了解當地的三酸產量及品質，目前青梅、檸檬各約五十公頃，楊梅約有三、四公頃，未來將更進一步透過不同方式合作，協助部落果農行銷，打造互助、新生村成為南投縣的三酸中心。

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