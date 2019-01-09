〈中部〉彰化烏溪水岸廊道 民代爭取做到芬園

2019-01-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕翻轉烏溪，只做一半？烏溪水岸遊憩廊道目前只規畫和美、伸港段，彰化縣立委黃秀芳昨天與水利署副署長曹華平共同會勘。黃秀芳強調，應該要延伸到彰化市、芬園段；縣府城觀處長馬英傑指出，一期工程已經發包，二期工程將爭取前瞻建設經費；彰芬段因地處國道高架路段下方，瓶頸路段仍有待克服。

縣府︰國道下方有瓶頸待克服

縣議員尤瑞春、賴清美、莊陞漢昨天也到場強調，烏溪現有的堤頂道路，就深受單車族的喜愛，應該全線打通，打造自行車道，讓烏溪成為串連北彰化東西的單車廊道。

和美鎮民張秀山昨天也騎著自行車經過會勘地點，他強調，他只要有時間就會騎單車來烏溪廊道，他認為應該要整條打通到芬園，因為烏溪堤頂道路平坦好騎，騎起來很舒服，尤其晨昏也有許多長者或是外來移工來散步，期待全線都能打造為休閒廊道。

黃秀芳強調，翻轉烏溪，不能只做一半！目前只做和伸段，卻不做彰芬段，讓整個無法串連起來，即使彰芬段有國道高架路段的瓶頸點，仍應該完善規畫來克服。

馬英傑指出，目前一期工程已經發包，預計春節後開工，將施作國道一號到嘉卿路段，長度約四．八公里，第二期工程為嘉卿路到台六十一線，長段為七．五公里，將爭取前瞻建設經費，第三期工程為綠美化的景觀部分。

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