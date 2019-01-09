〈中部〉（南投）彎道加寬路重鋪 信義賞梅變好行

2019-01-09

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉近期適逢賞梅季，不分平假日都有遊客開車前來賞花，其中在往風櫃斗、牛稠坑的投九十一線，更是賞梅重要道路，惟山路狹小蜿蜒，對不熟路況的遊客相當不便，為此，縣府在沿線道路進行路面整理，以及部分彎道改善，增加會車空間，以利賞梅車輛進出，盼讓居民、遊客行車能更方便。

縣府工務處表示，投九十一線道路品質提升工程，將道路基礎加強、護坡、側溝溝壁加高，以及護欄改善，其中狹小道路、彎道經過整理、拓寬，路況更好，目前只剩路面尚未重鋪，全部工程會在三月底前完工。

投91線改善工程 3月底前完成

縣長林明溱說，該道路是賞梅主要聯外動線，路面年久失修，在完成道路改善後，有助提升旅遊品質，部分路段尚有未施設護坡，將再籌措經費改善。

居民說，賞梅路線多彎狹小，遊客行經彎道或會車，容易出「撞」況，此次縣府針對道路做改善，路況多有提升，後續盼能繼續關注道路護坡，以及多彎路線整治，讓行車安全更有保障。

信義鄉長全志堅表示，有助觀光發展與地方農業運輸，也提升用路人安全。

新中橫迴頭彎段 月底將解除交管

另外，在省道台廿一線新中橫公路信義鄉迴頭彎路段，近年來容易坍方，對前往塔塔加或阿里山民眾造成不便，目前正在進行邊坡整治工程，並於本月將交管時間改回每整點放行十分鐘，若工程順利，預計本月底就回完成刷坡，並解除交管，二月則會進行邊坡掛網與噴漿作業，避免再有落石造成道路阻斷。

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