〈中部〉蚵貝創作彩繪壁畫 台西牛厝村增色

2019-01-09

〔記者林國賢／雲林報導〕台西鄉牛厝村民吳龍輝利用蚵、貝、螺等海邊常見養殖物的殼，在七十多年三合院圍牆上「彩繪」，還延伸到鄰居圍牆，完成十多幅海洋、農村主題彩繪，成為曲徑通幽秘境，吸引外縣市遊客前來朝聖。

吳龍輝完成十多幅創作 吸客

從事音響設計的吳龍輝從小就對藝術充滿興趣，閒暇時會從事繪畫等藝術創作，三、四年前發想以漁村常見的蚵殼、文蛤殼、蚵螺殼與九孔殼等當創作素材，先在自家七十多年老厝圍牆創作「海豚的故鄉」、「尚清閒」等彩繪壁畫，獲得好評。

吳龍輝作壁畫前會先想好創作主題，再從撿拾回來的各種蚵貝類的殼挑選出合適的材料，黏貼在圍牆上，再塗上色彩，每個主題創作唯妙唯肖。他將創作命名為「鄉村居」，已完成「海豚的故鄉」、「海洋世界」、「美人魚與船筏」、「豬的繁衍」等農漁村景色，特別在彩繪主題加註「吃飯尚閒」、「尚清閒」等，記錄農村優閒生活。

吳龍輝表示，他所居住的牛厝村丘厝部落，與一般農漁村同樣面臨人口外流的困境，他希望透過彩繪為家鄉增加一些色彩，更有生氣，農村雖然在物質生活比不上都會，卻有其獨特優點特性，用環保概念打造住家，可以提升生活情趣，也希望把家鄉的美麗傳達出去，這二年除了村民常來聊天休憩，也有外縣市民眾來參觀。

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