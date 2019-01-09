〈中部〉《台中》194廚餘養豬戶 有高溫蒸煮設備

2019-01-09

〔記者張菁雅／台中報導〕為防堵非洲豬瘟疫情，農業局長蔡精強八日表示，市府已全面稽查一九四戶廚餘養豬戶，廚餘養豬戶都設有高溫蒸煮設備，並積極配合市府採取各項防疫措施，因為一旦非洲豬瘟入侵，台中市養豬產業將損失廿二億元。

廚餘養豬戶占八成一

蔡精強昨天在市政會議進行「台中市因應非洲豬瘟防疫」專案報告，他表示，台中市豬隻畜牧場共二三九戶，飼養約十萬六千頭豬；廚餘養豬戶約一九四戶，占全市總養豬戶數八十一％，使用廚餘飼養的豬隻約五萬五千頭，占全市總頭數五十二％。

廚餘須蒸煮逾1小時

蔡精強指出，依據「廢棄物清理法」相關規定，廚餘直接餵飼豬隻再利用者，應設置高溫蒸煮設備，並以攝氏九十度以上蒸煮一小時以上。為加強養豬業者落實廚餘高溫蒸煮，動保處與環保局合作，針對一九四戶廚餘養豬戶進行聯合稽查，已於去年十二月底稽查完畢，每家廚餘養豬戶均有高溫蒸煮設備。

蔡精強表示，日前到外埔區廚餘養豬場了解廚餘蒸煮設備及操作情形，但未進入養豬區域內，全世界的養豬場都不會讓外人接觸到豬隻，現在台灣處於防疫期間，養豬戶更加嚴格執行。

蔡精強說，非洲豬瘟若入侵，台中市養豬產業將損失約廿二億元，市府已要求廚餘再利用於餵飼豬隻，務必落實高溫蒸煮規定，並輔導廚餘養豬戶轉型使用飼料或自願退場，以及加強養豬場進出人員與運輸車輛消毒自衛防疫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/