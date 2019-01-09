〈中部〉《台中》中火4號機組太舊 市長：應除役

2019-01-09

〔記者張菁雅、林菁樺／綜合報導〕解決空污問題是台中市長盧秀燕主要政見之一，她八日表示，台中火力發電廠最老舊且尚未更新空污設備的四號機組應除役，而非停役，並呼籲經濟部、環保署與市府儘早協商此事，共同改善空污。

台電董事長楊偉甫指出，台電與台中市府「目標一致、路徑不同」，目的都是希望減少空污，但空污的來源是煤，減煤是比較實在的做法。「中火不是只有一部機組、是有十部機組，怎麼樣做整體調度，讓空污總量降到最低」，就像十個兄弟姊妹大家怎麼分擔開銷，最終是希望大家都有飯吃，如何分配要找出共識，將儘快拜訪盧市長。

台電發言人徐造華強調，為了維持供電穩定，台電需要彈性調度，例如在機組大修排程、夏季尖峰調度、空氣品質不良、機組故障需支援等四種狀況下，台電需要珍惜每一部機組。

環保局長吳志超昨在市政會議進行「台中電廠一部燃煤機組提早除役可行性專案報告」，他指出，四號機是台中火力發電廠最老舊的機組，且今年九月才將開始改善空污設備，從上述比較來看，四號機全年停機不運作或除役，效益更大，有助改善中部地區的空氣品質。另外，大林電廠、通霄電廠去年及今年陸續有六部新機組參與發電，就算扣除機組除役電力缺口，今年仍有兩百卅萬瓩餘裕空間，約四部台中電廠燃煤機組容量，因此，四號機組全年不運作，也不會對供電穩定造成衝擊。

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