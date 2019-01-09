〈中部〉溪頭好空氣 遊樂區擬推紀念瓶

2019-01-09

〔記者謝介裕／南投報導〕 入冬以來，南投縣空氣品質普遍不佳，使得好山、好水、好空氣著稱的溪頭風景區，近來掀起一股「打包」好空氣回家的熱潮，不時可見遊樂區人偶陪同遊客將好空氣裝入保特瓶，網路甚至出現「競標溪頭好空氣一瓶」、「溪頭、谷關空氣比一比」等留言，凸顯民眾對空氣品質的重視，遊樂區業者即打算研製「溪頭空氣罐頭」紀念品，讓民眾隨時能呼吸到溪頭的好空氣。

遊客流行裝罐「打包」回家

近一週來，南投縣許多地區空品指標都是不健康等級，尤以竹山出現「紅害警示」等級最嚴重，據縣府環保局指出， 此次空品不佳，中國大陸鋒面夾帶大量霧霾南下是主因 ，與毗鄰的鹿谷鄉溪頭風景區的好空氣形成強烈對比。

台大實驗林管處三年前即邀集中研院、台大醫院、農委會等大氣科學及心血管疾病等專家學者，組成「森林與健康」研究團隊展開長期觀測，根據台大心血管中心主治醫師蘇大成的研究報告指出，針對台北都會區有動脈硬化現象的人深入觀察，發現只要在溪頭等森林環境居住三天以上，因細胞較活化、免疫力增強，動脈硬化情況便有改善，顯示森林裡頭空氣中豐富的芬多精、負離子等元素，對人體健康的確有益助。

遊樂區業者說，霧霾造成空污地區，天空總是灰暗沉悶，危害健康不說，民眾心情也開朗不起來，使得溪頭居民及飯店、民宿、餐飲等相關業者，相當珍惜溪頭得天獨厚的好空氣、好環境，鑑於有民眾來溪頭打「打包」好空氣，打算比照日本販售「富士山空氣罐頭」概念，研製「溪頭空氣罐頭」作為紀念品，讓民眾隨時能呼吸到溪頭的好空氣，心情也跟著著好起來。

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