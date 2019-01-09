〈中部〉校園保全斷炊？ 彰化前後任教育處長互槓

2019-01-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣校園安全將出現空窗期？縣府教育處長陳逸玲昨天指出，全縣二一五所國中小學校的校園保全費用，今年沒編列半毛錢，本月底要將保全人員撤離，但前教育處長鄧進權立刻出面澄清，指稱已有預留四千萬元經費，可以支撐到今年三月，再由縣議會辦理追加預算即可解決。

現任︰今年度預算 沒有編半毛錢

陳逸玲強調，針對校園保全經費，縣府今年度完全沒編一毛錢，因為今年度預算根本就沒有校園保全的科目，考量到校園安全不能有空窗期，去年底緊急從教育基金年底結餘款，先撥款約一千萬元支應這個月經費。

前任︰預留4千萬 預定3月辦追加

針對此事，前教育處長鄧進權表示，今年已在預算內及地方教育發展基金預留約四千萬的經費，預定於今年三月追加減預算時，完全編足保全人員的預算，絕非外界所言預算沒編列的問題，如果新的縣長重視校園安全問題，就應該在追加減預算時把經費編足。

縣議員賴清美指出，日前她接到民眾陳情，指稱全縣校園保全共有二一五人，肩負校園安全責任，但經費只到本月底，之後就要「回家吃自己」，現在是年關將近，這二一五人何去何從？未來校園安全又要如何處理？

校園安全維護 請工友、志工加入

陳逸玲強調，全縣國中小校園保全所需經費約為一．一億元，未來也將視財政情況全力爭取校園安全的經費，以守護師生安全為優先。目前請各校盤點學校的人力，希望工友、技工、臨時校安人力，甚至於志工家長或社區巡守能予以協助，縣府一定會全力來協助，讓孩子有最安全的校園環境。

校園保全是前縣長魏明谷在前年九月開始推動，起初以全縣一四六所、七班以上的國中小配置一名校園保全人員，六班以下學校配置教育替代役；隨著教育替代役逐步走入歷史，去年開始補足其他六十九所班級數在六班以下的學校，達到全縣國中小學校每校有保全的目標。

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