〈中部〉嘉義首宗九合一賄選案判刑》幫候選人買票 婦判刑1年8月

2019-01-09

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣太保市港尾里謝姓婦人被查獲在去年底九合一選舉時，自稱為償還港尾里某里長候選人及市民代表第二選區某候選人的人情，自掏腰包向鄰居買票，因對方另有支持對象而未果，全案昨經嘉義地方法院審結，認定「謝婦雖坦承犯行，但不願供出指使者，有維護上手之嫌」，依違反公職人員選舉罷免法將她判刑一年八月，褫奪公權三年，賄款三萬三千元沒收，不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，這是嘉義地區首宗九合一賄選案判刑，可上訴。

謝婦在檢警偵查時供稱，為償還兩名候選人曾協助處理車禍的人情，去年八月廿九日自行出資以里長一票二千元、市代一票一千元代價，向龔、王姓鄰婦分別交付一萬五千元（五票）、一萬八千元（六票）賄款，要求支持兩位候選人，惟龔、王婦另有支持對象而作罷。

法官調查，謝婦以賣早餐、採收番茄為生，經濟情況不算好，僅因兩名候選人曾協助她調解車禍案件，便甘冒重罪，出資幫人買票，行賄對象與其為堂妯娌關係，事前事後均未告知兩名候選人，顯然不合常情，審酌謝婦雖坦承行賄，心態上是要求得緩刑，難以認為有衷心悔悟，因此不予緩刑。

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