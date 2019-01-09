〈中部〉環署要求去化外縣市廚餘 虎尾婉拒

2019-01-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣府率先宣布全縣禁止廚餘養豬，依縣府公告收費標準清除費每噸一千五百七十八元，費用由縣府吸收，再爭取中央補助，以減輕業者負擔，令人傻眼的是，竟有環保署官員以雲林禁用廚餘，要求虎尾公所清潔隊「幫忙」其他縣市廚餘去化，讓清潔隊人員啼笑皆非，予以婉拒。

根據雲林縣環保局統計二○一八年一至十一月平均每日廚餘產生量為四十八噸，生廚餘約佔廿一噸、熟廚餘廿七噸，其中生廚餘送南亞有機資源回收廠（廚餘堆肥場）製成有機肥，熟廚餘由各鄉鎮市公所標售，或由虎尾鎮集中式高溫蒸煮場蒸煮後標售養豬場做為養豬飼料；另餐廳等事業單位產生廚餘每日平均約四十噸。

為推動禁止廚餘養豬政策，雲林縣府提供餐廳等業者廚餘桶，並依據雲林縣府二○一四年公告收費標準，清除費每噸一千五百七十八元由縣府吸收，並爭取環保署補助。

虎尾公所清潔隊設有集中式高溫蒸煮場，以往都是收受廚餘處理後標售養豬場，因雲林縣最早宣布禁用廚餘養豬，環保署官員一度還要求虎尾代處理外縣市廚餘再標售養豬業者，讓虎尾鎮公所傻眼，因為雲林縣正全力防堵非洲豬瘟，怎可能還幫其他縣市處理廚餘。

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