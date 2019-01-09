〈中部〉非洲豬瘟》建置防疫設備 雲林爭中央補助2億

2019-01-09

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕雲林縣對抗非洲豬瘟，率先禁止廚餘養豬，相關處理措施已花掉三千萬元，由於防疫須長期抗戰，雲林縣政府提出向中央爭取兩億元補助及鬆綁法規等訴求；行政院長賴清德表示，地方申請的補助將專案由農委會及環保署處理。

賴揆裁示補助專案處理

縣府秘書長張志銘表示，雲林縣是全國前兩大養豬縣市，面對非洲豬瘟，在縣內三家化製廠、南亞有機資源回收廠等許多業者義務協助下，雲林率先禁止廚餘養豬，將生、熟廚餘製成肥料，暫時堵住防疫缺口，執行防疫措施至今已投入三千多萬元經費。

張志銘表示，防疫是長期抗戰，須有足夠「糧草」才能支持後續工作，需中央經費支援，目前縣府須立即建置的，包括廚餘脫水及高速堆肥設施，約需六千萬元；代處理熟廚餘的三家化製廠需改善污染防治設備，估計要投資九千六百萬元；另各鄉鎮市公所清潔隊緊急處理廚餘，每年約需五千萬元，都希望中央能補助。

防疫應變 也盼法令鬆綁

張志銘也指出，雲林縣針對防疫採取應變作為，但很多行政措施與現行法令出現灰色地帶，希望中央能將法令鬆綁或做配套措施，如環保署公告廚餘處理方式，希望能增加化製、掩埋、焚化等處理方式，以因應後續廚餘去化問題。肥料登記部分，農委會應增加防疫時臨時申請或變更登記作業規範；防疫期間緊急命令能排除建設、環保、農業、地政等法令部分條文限制。

環保局長張喬維表示，行政院長賴清德已做初步裁示，針對地方補助需求，將由農委會及環保署進行專案補助；另廚餘製成有機肥的處理問題，將請台肥公司協助去化及擬定相關規範。

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