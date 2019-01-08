〈南部〉山上水道博物館 趕不上農曆年開放

2019-01-08

〔記者吳俊鋒／山上報導〕建於日治時期的國定古蹟「原台南水道」，市府斥資約一．八億元執行水源地區的修復計畫，並結合緊鄰的苗圃舊址要打造成「山上花園水道博物館」，但啟用時間一再延宕，目前確定無法趕上農曆年開放，將延至今年暑假，營運期程第三度跳票，工程效率引來批評。

第三度跳票 將延至暑假開放

文化局長葉澤山解釋，延宕主因在於工程歷經五度變更設計，由於是國定古蹟，也必須中央審核，加上剛整建完成的花園，若貿然開放，全新的植栽恐不堪人為破壞，因此決定先養護半年，暑假再營運會比較適切，敬請各界見諒。

葉澤山指出，目前修復工程進入收尾，博物館展品或設施將開始進駐，花園整建時，保留了四千株玫瑰，且陸續植栽，給予新生的林木、草坪半年養護期後再啟用比較適切。

山上花園水道博物館包含台南水道「淨水池區」，和修復中的曾文溪「水源地區」，與鄰近的原山上苗圃，面積計五十六公頃，是國內規模最大的水道博物館。修復工程原定去年四月完成，首次延期到元旦前，因進度又耽擱，再往後挪至農曆春節開放，現在決定暑假才營運，啟用時程三度跳票。

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