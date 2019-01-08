〈南部〉謝龍介有意投入立委補選 黃偉哲：「秘雕」很強

2019-01-08

〔記者蔡文居、楊金城、萬于甄／台南報導〕外傳身兼國民黨台南市黨部主委的市議員謝龍介已遷戶籍到新市區，有意投入立委補選。市長黃偉哲表示，謝龍介是很強的競爭對手，尤其秘雕在這個選區可能很管用，民進黨必須把這一席守下來。

黃偉哲昨天出席南市議會民進黨團三長交接儀式，對於外傳國民黨將徵召謝龍介投入立委補選一事。他表示，謝龍介帶著秘雕南征北討，是很強的競爭對手，尤其台南市第二選區是傳統的農業區，所以秘雕可能會很管用，尊重謝龍介的選擇，也期待黨內選出最優秀的人選後，進行良性競爭。

黃偉哲說，對民進黨而言，我們守土有責，必須把這一席立委守下來。希望國民黨產生人選後，雙方能夠進行一場君子之爭。

謝龍介發起「台南市農漁業經貿交流團」前往中國拜會當地的水果零售商，推銷台灣水果，預計本月十日返台。

民進黨擬採徵召方式

台南市第二選區立委補選將在三月十六日舉行，民進黨將採徵召方式，預計明天或下週三中執會即可確定人選。

民進黨部主委黃先柱表示，全台有六席立委要補選，黨中央傾向採徵召方式，台南部分也已展開徵詢參選人的意願。立委提名是中央黨部的職權，不管何人出線，或另覓他人，地方黨部的立場就是全力輔選。

陳筱諭抗議黨遭派系綁架

對於陳筱諭表示一定參選到底，黃先柱表示，目前徵召人選都還未公布，陳筱諭卻說若最後人選不是徵召她，也一定參選到底，這種講法會讓有心人見縫插針。

陳筱諭昨天質疑中央黨部、市黨部遭派系綁架，為郭國文量身訂製採用徵召，不辦公平公開公正的初選民調，她強調，如果硬要強行徵召郭國文，將代表年輕人，以廣大的民意基礎，於三月十六日的立委補選絕不缺席。

郭國文：尊重中執會決議

郭國文說，黨中央的徵召提名制度適用每個立委補選選區，絕對沒有為誰量身打造，深信黨中央會做出最佳的考量，尊重中執會對徵召辦法的決議。

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