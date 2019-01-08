〈南部〉梅嶺梅花未盛開 山櫻搶爭豔

2019-01-08

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕受暖冬影響，賞梅勝地楠西梅嶺原本元旦期間就會開始的梅花季卻遲到，到今仍未盛開，估計本月中、下旬才會進入盛開期，但二月份才會「亮相」的山櫻花，部分已搶先報到，遊客驚豔。

歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌研判，今年暖冬，天氣不夠冷，入秋後雨水也比較少，導致梅嶺的梅花延後報到，估計本月中、下旬才會進入盛開期。

梅花近兩成綻放 愈高花況愈好

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文指出，目前梅嶺的梅花僅綻放近兩成，從海拔七百公尺的伍龍步道順勢而上，沿途比較容易看到，高度愈高，花況就更好。

梅峰古道入口處 不少山櫻花開

由於氣候因素，讓山櫻樹誤認季節性的溫度週期已改變，打亂了植物生長的生理時鐘，以為初春已到，導致提前開花，不過這應該只是少數，大多數山櫻花仍應會在二月份綻放。

開花的山櫻，位於梅嶺長約二．三公里的梅峰古道上，有近七百株，集中在入口處前段五公頃左右的坡地，以往大多在二月初陸續開花，是當地的觀光亮點之一。

許鴻文說，山櫻是他廿年前陸續栽種的，一般多在梅花季之後才盛開，這次卻提早綻放，令人訝異。

許鴻文說，當地山櫻花從去年十二月底陸續冒出，目前開花的已有逾廿株，目測枝頭上的綻放率約四成，爭相搶在梅花季之前「亮相」，這是梅峰古道首次見到的情景。

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