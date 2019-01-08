〈南部〉留言要炸總統府 韓粉被傳喚函送

2019-01-08

〔記者黃良傑／高雄報導〕六十一歲陳姓大樓管理員在高雄市長韓國瑜粉絲網軍後援會臉書粉絲專頁，留言「一顆炸蛋對準總統府炸死蔡王八蛋！」涉犯恐嚇公眾罪，他接到檢警傳喚到案說明，表示只是附和網友起舞，沒有要真炸總統府，檢警昨訊後告誡，令他返回旗津住居所，全案依恐嚇公眾罪嫌函送。

警方接獲民眾報案，指有人在韓國瑜市長粉絲專頁留言「要用炸蛋對準總統府炸死菜總統」案，經查留言的陳姓男子居住在旗津區， 立即派警前往其住居所查訪，並傳喚到案說明，經查陳男今年六十一歲，無刑案資料。

陳姓涉嫌人坦承在韓國瑜市長臉書粉絲專頁留言「要用炸蛋對準總統府炸死菜總統」等語，但表示並沒有真正要炸總統府的意圖，只是跟隨其他留言起舞，不知道觸法。

他表示是在粉絲專頁看到有人PO文「讓小英連任，不如去投靠大陸，等大陸收拾小英，再回來台灣」，因此在底下留言「一顆炸蛋對準總統府炸死蔡王八蛋！」警方請示高雄地檢署謝昀哲檢察官後指示，該嫌非現行犯，經告誡後，令其返回住居所即可，全案依恐嚇公眾罪嫌函送。

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