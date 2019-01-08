〈南部〉感恩廟宇佑豐收 池上進獻冠軍米

2019-01-08

〔記者王秀亭／台東報導〕去年氣候平順，台東縣池上鄉兩期稻作豐收，收成較去年成長兩成，池上鄉長張堯城、鄉公所各科室主管與各村村長昨天上午帶著二期稻作冠軍米，到玉清宮、保安宮及福德宮等鄉內三大廟宇進獻，感恩豐收外，更期待護佑來年風調雨順、五穀豐收，鄉長張堯城表示，這是池上鄉傳統風俗，意在表達感恩的心。

張堯城表示，全國各鄉鎮每年只辦一次稻米品質評鑑，池上鄉為維持每期稻作品質，一年舉辦兩次評鑑，評鑑結束後，冠軍米包裝完成，便會到分別祀奉玉皇大帝、神農大帝及土地公的玉清宮、保安宮、福德宮，進獻當期稻作第一批冠軍米，代表著池上鄉民敬天、人和及謝地。

池上鄉長張堯城指出，三座廟宇分別進獻一箱十八公斤的冠軍米，而冠軍米皆由池上多力米公司及池上鄉農會贊助，每年提供鄉公所各六十箱冠軍米，除感謝天地人，也是行銷池上米的最佳利器，順帶宣傳池上米產地標章認證，不少外地民眾吃了池上冠軍米，進而成為池上米的忠實愛好者。

張堯城說，雖然今年各地稻穀豐收，為確保池上稻農收益，池上米去年兩期稻作的收購價並未調降，另為「強國先強種」，鄉公所今年將首度舉辦秧苗選美比賽，選用最美秧苗的農友還有補助，就是希望池上米品質持續領先。

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