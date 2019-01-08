〈南部〉屏東立委剩2席 選區鄉鎮傳可能微調

2019-01-08

〔記者侯承旭／屏東報導〕由於人口減少，屏東縣區域立委席次將由三席減為兩席，昨天閣揆賴清德與立法院長蘇嘉全展開協商，屏東縣立委的選區劃分已經定案，傳出部分鄉鎮可能微調，內埔鄉改劃入第一選區、萬丹鄉改劃入第二選區。

第十屆立委席次調整已成定局，屏東縣與高雄市將各減一席，新竹縣與台南市則各增一席。

閣揆賴清德昨天與立法院長蘇嘉全會面，針對選區劃分進行協商，據了解，有關屏東縣的選區劃分有較多討論。

根據屏東縣選委會擬訂的第十屆立委選區劃分草案，第一選區包括里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、麟洛鄉、屏東市、萬丹鄉；第二選區內埔鄉、潮州鎮、新埤鄉、竹田鄉、萬巒鄉、東港鎮、新園鄉、林邊鄉、崁頂鄉、南州鄉、琉球鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉。

縣選委會版本 蘇震清與鍾佳濱恐對決

以縣選委會的版本，同屬民進黨的蘇震清與鍾佳濱高度重疊，若無人退讓，兩人勢必對決。

去年蘇震清對於縣選委會的草案即表達不同意見，主張萬丹鄉應劃入第二選區、內埔鄉應劃入第一選區。

屏東縣選委會總幹事鄭文華表示，根據縣選委會的版本，兩個選區人口僅差兩千人，若改為蘇震清版本，則人口差距擴大至六千人，如何調整見仁見智，尊重兩院院長的協調結果。

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