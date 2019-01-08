〈南部〉《小辭典-春牛與芒神》 展現曆法與農事關係

2019-01-08

「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統禮俗活動，從清康熙廿四年（一六八五年）一直延續至清光緒廿一年（一八九五年）。春牛與芒神依《春牛經》制定的型式製作，春牛與芒神的形象具體展現曆法與農事的關係。

立春前，官府先以桑拓木（今改以竹篾）為骨架，布袋糊泥塑製成春牛（今用土紙糊製），春牛按年運分五色，旁立執鞭芒神，為值年太歲。

春牛身高四尺、身長八尺，寓意四時八節；牛尾一尺二寸，即一日有十二時辰；芒神身長三尺六寸五分，象徵一年三百六十五天；鞭長二尺四寸，象徵一年有廿四個節氣。

芒神站立的位置以陰陽年確定，陽年站在春牛左邊、陰年站在右邊，如果立春日離農曆正月初一前超過五天，就站在牛前，表示芒神早忙，農事較早開始；若距農曆正月初一後超過五天，則站在牛後，代表農事較晚結束。

傳統農業社會以芒神的裝束作為該年的天氣預測，沒有穿鞋時代表多雨水，雙足穿草鞋代表乾旱，一隻光腳、一隻腳穿草鞋，代表雨量適中。

（文化局提供，記者劉婉君整理）

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