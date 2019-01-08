〈南部〉東門城芒神換新裝 面容如老人

2019-01-08

〔記者劉婉君／台南報導〕市府在前年開始恢復辦理迎春禮，最近東門城的春牛及芒神塑像已換上新裝，但有民眾發現，芒神過了一年「變老了」，宛如「阿嬤臉的蘿莉」。

依五行、天干地支配色

文化局解釋，春牛與芒神的顏色及樣貌配合五行、天干地支而有不同，今年己亥年，芒神因而面如老人像。

東門城又稱為東安門、迎春門，清代台灣府城在每年「立春」節氣前一天，就在大東門外春牛埔舉辦迎春禮，日治時期中斷。

文化局說，一九七五年整建大東門圓環時，在當地塑立一座男牧童（芒神）與春牛的塑像，一九七八年再增塑女牧童及春牛的塑像，直到前年復辦迎春禮，才開始每年依照五行干支為春牛、芒神換上不同的顏色。

早期芒神是兒童樣貌

迎春禮復辦之前，早期的芒神都是男童、女童的樣貌，去年也是童子臉，今年卻出現皺紋，女童還穿著紅衣，有民眾稱「紅衣阿嬤」、「有著阿嬤臉的蘿莉」，也有民眾質疑牛頭和牛身不同顏色，引起熱烈討論。

文化局表示，春牛的牛頭、牛身、牛蹄，還有芒神的樣貌、服裝，每年均是依照農民曆有所不同，就連牛口的開與合、牛尾朝什麼方向都有不同。

今年己亥年為陰年，春牛的牛頭依照天干應為黃色、牛身依地支為黑色，牛蹄則依立春日為白色；芒神的老、少則視年支，今年為老人像、衣紅、黑腰帶、行纏鞋俱褲全。

就連芒神應該站在春牛的哪一邊，也會有所不同，今年立春在農曆正月初一的五日內，芒神與春牛並立，且牛口不開、牛尾往右，不過因為塑像無法改變，只能從主視覺的色彩及芒神樣貌上表現，明年芒神則將面如少壯相。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/