〈南部〉義聯700億投資 韓國瑜以台北大巨蛋警惕

2019-01-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕義聯集團董事長林義守昨率主管拜訪高雄市政府，介紹可創造兩萬七千個工作機會，總計約七百億元的多項投資案，市長韓國瑜搬出台北大巨蛋三輸為例，強調他不會讓類似情況發生，試圖凸顯市府對企業的友善立場。

韓國瑜在當選後曾前往義聯集團拜訪，林義守禮尚往來，昨帶領集團一級主管專程拜訪高市府，並針對義聯在高雄多項投資案與市府交換意見。

強調99%興利、1%除弊 不會三輸

對於義聯來訪，韓國瑜搬出台北大巨蛋為例，強調百分之九十九興利、百分之一除弊政策宗旨，宣示在他任內不會出現類似大巨蛋「三輸」情況。

要求照顧勞工、別污染環境

他表示，自己對企業投資只有兩個訴求，一是照顧勞工、二是別污染環境，其他都照法令進行，而站在市府立場，對於所有投資都心懷感謝，也會全力打造友善的投資環境，讓行政服務到位，市府會站在企業家角度思考，也期盼企業能站在市府角度思考，大家換位思考，相信許多問題會順利解決。

林義守拜訪市府 交換意見

韓國瑜重申市府百分之九十九興利、百分之一除弊的立場，直言市府並不是司法單位，除弊部分就要拜託地檢署與調查處等單位全力督導、嚴格督導。

預期創造27000個就業機會

林義守與主管則針對義聯多項投資案與市府相關局處交換意見，包括義享天地、水世界、推創中心等六項總計約七百億元，預期可創造兩萬七千個就業機會。

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