〈南部〉里長配合款 基層促恢復每年廿萬

2019-01-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕第三屆大高雄里長主席聯誼總會昨召開第一次會議，除反映多項基層事務議題，也希望里長配合款從十萬恢復到廿萬元、自強活動費由四千餘元恢復到六千餘元，高市議長許崑源有條件贊同，允諾代向高雄市政府爭取。

許崑源提醒 別放進自己口袋

許崑源同時提醒里長，配合款務必用於地方，別到最後放進自己口袋，以免被關到死；對於自強活動，他覺得四千多元、三天兩夜的活動品質欠妥，要辦就辦好、否則乾脆取消，里長全年無休，適度休息是合理的。

高市民政局強調很重視里長心聲，也明白里長辛苦，將彙整聯誼會提出的所有議題、審慎研議，關於配合款與自強活動加碼，現階段仍需考量整體財政與法律規範，再作通盤檢討。

盼自強活動費 恢復為六千餘元

第三屆大高雄里長主席聯誼總會第一次大會，昨上午在高市議會舉行，除推舉總會長、副總會長，也向民政局代表反映諸多基層議題。

里長建議事項包括清寒證明開立程序、里長機車維修、屋後溝清理、登革熱防治等，有里長則痛批區長太囂張、管太多，反映問題都無解，要求全面撤換卅八區區長（三個原住民區區長為民選），但有里長緩頰、認為好的區長也不少。

對於里長配合款，有人表示原本是每里每年廿萬元，後來被刪減為十萬元，應該恢復，里長自強活動費也應加碼，從現有四千餘元，恢復到原本的六千餘元。

擔任聯誼總會總顧問的議長許崑源表態支持，並允諾會與相關單位協商，他強調議會就是市府與基層的平台，很歡迎里長、市民碰到問題時來議會反映，議會一定盡力幫忙。

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