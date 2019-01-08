〈南部〉非洲豬瘟波及 屏市廚餘無人標購

2019-01-08

〔記者葉永騫／屏東報導〕非洲豬瘟引發廚餘養豬的疑慮，使得今年廚餘出現無人標購的窘境，一年高達九百公噸廚餘的屏東市公所說，至今沒有廠商來標購，恐衍生後續問題，環保局表示，已進行脫水設備的採購作業，未來就送到焚化爐焚燒。

公所：暫請原廠商續收到二月

受到非洲豬瘟影響，廚餘養豬的業者今年標購廚餘興趣缺缺，有些鄉鎮清潔隊已經停止收取廚餘，屏東市出現今年廚餘沒有業者來標購的情況，市公所只能暫時請原來的廠商延期到二月繼續收廚餘，農曆春節後如果再沒有廠商來標購廚餘，數量龐大的廚餘恐無法消化。

屏東市公所表示，屏東市的廚餘一年有九百多公噸，以往廠商收購價為四十五萬餘元，金額不高，但對於垃圾減量及廚餘的去化相當有幫助，今年受到非洲豬瘟影響，養豬戶因為用廚餘的風險度太高，意願缺缺，現在連標購都沒人，如何處理變成一大問題，尤其是廚餘的水份太高，不能直接送到焚化爐焚化，必須先去化水份才能掩埋、做堆肥，相關單位要儘快做好配套措施。

環局：已購脫水設備 未來以焚化為主

縣府農業處表示，農委會雖未禁用廚餘，但養豬戶使用廚餘的意願大幅降低，已請環保局儘快研議廚餘去化方式。而環保局則表明，已增購廚餘脫水設備，未來將以焚化為主，堆肥為輔，來解決廚餘問題。

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