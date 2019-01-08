〈南部〉「出火」劃出墾丁國家公園 屏縣府：無縫接軌

2019-01-08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕上月中劃出墾丁國家公園的出火特別景觀區，由於管理權交接空窗期長，墾管處擔心設施損壞造成遊客意外，有意暫時封閉，引發各界譁然，屏縣府交通旅遊處強調「無縫接軌」，土地由軍方正式撥用前，會全面代管並維護，仍提供遊客參訪。

憂遊客發生意外 墾管處擬拆棧道及設施

出火特別景觀區上個月經「墾丁國家公園第四次通盤檢討（四通）」劃出後，墾管處已經正式抹除相關標示，準備移交管理權給屏縣府，由於土地所有權仍屬於軍方，且管理停車場的恆春鎮公所拒絕管理景觀區設施，傳出墾管處有意拆除所有棧道及設施。

墾管處遊憩服務課指出，出火景觀區的上下棧道及圍籬等設施，在屏縣府接手前仍屬墾管處財產，加上歸還土地前本有「恢復原狀」慣例，就近的鎮公所拒絕暫時代管維護情況下，就怕遊客在未持續維護的設施上發生意外，才會考慮全數拆除並封閉。

縣府：仍有管制措施 請警方巡邏並取締

「縣府已經無縫接軌，但相關法令同樣沒有假期！」屏縣府交通旅遊處處長黃國維強調，將向軍方提完整土地撥用計畫，未來將正式劃設觀光風景區，也會有相關管制作為，目前將完全承接墾管處設施維管，同樣禁止攤販入內、任意燒烤、施放煙火等行為，已經委請警方協助巡邏並取締。

「出火」是恆春半島著名的地質景觀，儲藏於泥岩層中的天然氣從裂隙竄出至地表，經點燃後而形成的天然景象，故名「出火」。

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