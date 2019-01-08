〈台北都會〉何志偉提廟口商圈改造 陳思宇國小前談政見

2019-01-08

〔記者周彥妤、鍾泓良、郭安家／台北報導〕士林大同區立委補選倒數，「柯家軍」參選人陳思宇昨承諾，若當選將爭取冷氣成為校園基本設備，裝設費用由中央補助；她昨赴國小校門口邊分送爆米花，邊向學童、家長講述政見，小朋友蜂擁而上，短短幾分鐘爆米花就被搶光。

國民黨參選人陳炳甫近日低調未公開行程，但昨上午前總統馬英九赴大同區延平北路深綠票倉吃雞肉飯，地方傳出陳、該區前里長都到場陪同，但眾人未掃街；不過，陳未接記者電話、其團隊也否認，指陳並未前去與馬合體。何志偉說，現在九二共識是台灣人敏感神經，他無法評論陳團隊的節奏，但「大家都會做風險評估」，吃雞肉飯很好，聆聽基層聲音很重要。

無黨籍議員陳建銘昨轉貼二○一三年新聞，質疑何志偉家族所有的陽信銀行到中國上市櫃，何志偉說，該議題每次選舉都被質疑，重申自己出來參選立委補選，不是為了進特定委員會，而是要做事的。對於陳思宇承諾當選後利益迴避不進財政委員會，何則說，立委在哪個委員會不是重點，重點是做事。

何志偉昨於迪化街霞海城隍廟提出廟口商圈改造計畫，表示要用「點線面」推動廟口商圈改造，拋出包括年年提供百萬獎金甄選攤商、「廟口商圈改造師計畫」等配套。

陳思宇表示，目前地方政府撥經費讓學校裝冷氣，不過是在公共空間，但小朋友待最久的是一般教室，她盼進入立院，能向教育部要求把冷氣列為校園基本設備；至於裝設經費由誰支應，陳則未說明。

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