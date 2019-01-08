〈台北都會〉大巨蛋契約缺失懸宕 民團嗆北市府無意解決

2019-01-08

〔記者鍾泓良／台北報導〕大巨蛋歷經四年停擺，台北市長柯文哲連任後立即公安標準大轉彎，但對監察院糾正北市府的卅九項大巨蛋契約缺失卻毫無進展，法務局長袁秀慧與大巨蛋籌備處副執行長陳世浩均認為要等到大巨蛋復工才談論契約問題。但松菸公園催生聯盟召集人游藝痛批，一旦大巨蛋完成復工程序，市府拿什麼籌碼要求遠雄配合議約，嗆市府根本無意解決契約爭議。

監察院於二○○九年糾正台北市政府，提出大巨蛋卅九項契約缺失，認為有損政府利益，但歷經前市長郝龍斌、市長柯文哲十年來都未解決。袁秀慧解釋，大巨蛋在二○一五年就停工，假使遠雄始終沒辦法復工，市府也沒有必要討論契約，因此當時便未再進行卅九項缺失的談判。

何時重啟談判 市府、遠雄無共識

至於何時要重啟談判，袁秀慧說，大巨蛋通過都審即可重啟談判；但陳世浩認為，後續還有環境影響評估及建造執照變更，應等建照變更完後再來議約，兩人對議約時間沒共識。

議約未成遠雄是否可營運，兩人也各說各話。袁秀慧說，遠雄早在馬英九市府時已簽訂BOT合約，就算未完成議約也不影響遠雄營運。但陳世浩指出，假使大巨蛋完工後仍未完成議約，那麼遠雄營運計畫就無法核定，也就無法營運。

游藝︰若復工 無籌碼要求遠雄議約

但游藝打臉，契約問題根本不用等到復工後再談，反問若大巨蛋已完成復工程序，市府拿什麼要求遠雄配合議約。他也爆料，袁秀慧過去稱無法處理契約，「妳當局長這麼多年總該講了吧？」他也反駁陳世浩，市府早已核定營運計畫，根本無力阻止遠雄完工後營運。

遠雄︰若要修約 將依規定討論

遠雄發言人楊舜欽則說，市府若要修約，遠雄將依契約規定討論，但目前未收到討論議約時間；至於議約是否影響大巨蛋營運，楊認為，按契約不應該有所影響。

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