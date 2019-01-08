〈台北都會〉柯文哲拋「插乾股」構想 企業憂下指導棋

2019-01-08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨出席台灣產業合作發展協會成立大會，首度提出「補助新創插乾股」的構想。對此，北市產業發展局指出，目前沒有法源可以遵從，但內部正在研議是否可突破法令框架。但企業界擔心，政府介入公司內部經營，造成市府下指導棋的局面，導致「外行人指導內行人」的情況。

柯︰4年獎勵22億 提高補助效率

台灣各大企業成立台灣產業合作發展協會，昨邀請柯文哲出席，柯致詞表示，過去四年北市府獎勵與補助貸款金額超過廿二億元，與其直接給錢獎勵，他思考是否可用插乾股的方式，提高市府補助的效率，「以前就是錢直接給他，那乾脆直接算股份」。

根據現行台北市產業發展自治條例，創業一年內可申請一百萬元補助人事、租金等，從二○一五年至今，已補助三一五件、補助金額達二．五一億元。據了解，柯文哲曾在內部會議提到，盼市府不只是直接給錢，若政府也是股東，可入股輔導新創產業，雖然現在補助也會審查，但在營運過程中無法督導，成為股東即可參與營運，進行督導。

創業者：市府角色不明朗

對此，品牌電商風格男鞋Amanshoes創辦人唐源駿擔心，政府只拿小部分股份，卻對公司指指點點、下指導棋，也就失去民間公司的意義。

寰宇軒行總經理鄭匡宇指出，政府入股的好處是有政府的背書，吸引其他業者合作，不過可能會有繁瑣的行政事務，像是需要繳交企劃，可能會讓創業者覺得更麻煩。

獨角獸創辦人施凱鈞表示，對公司來說治理權會被稀釋，但對公司而言，市府不是自然人股東，公司不知道可從政府得到什麼資源，不知道政府會扮演什麼角色，這是一個很不明朗的行為。

產發局︰待研議法源依據

產發局主秘高振源表示，北市府沒有相關投資法令，目前內部正在研究、評估，最快還需要幾個月，不會貿然提出計畫，將會有配套措施。至於民間企業擔心被下指導棋，高振源說，未來整體制度都會有所考量，像是現在審查補助，也是找專業委員審查，絕對不會是外行人指導內行人的情形。

產發局創業補助歷年執行情形

台北市長柯文哲7日應邀出席台灣產業合作發展協會成立大會，致詞、合影後，在被熱情要求下，開口唱「堅持」。（記者方賓照攝）

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