〈台北都會〉新北首間失智症團體家屋 落腳新店安康

2019-01-08

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府社會局與耕莘醫院合作，在新店區的安康院區成立全市首座「失智症團體家屋」，耕莘醫院院長林恆毅表示，提供失智長者居家式的照顧環境與專業服務，並結合社區資源建構照顧體系，打造預防及延緩老人失智的友善社會。

社會局長張錦麗指出，新北市老年人口高達五十三萬多人，依失智症盛行率推估，全市約有四萬名失智症長輩，市府推動延緩長輩老化措施，包含老人共餐、銀髮俱樂部、動健康等，為失智失能長輩建構照顧體系和服務網絡，包含設立失智共照中心、瑞齡學堂、小規模多機能日照等。

林恆毅說，「失智症團體家屋」為失智症病友營造家園的溫馨氣氛，讓老人家能自在地相處，也讓照顧的家人安心。

失智症病友家屬丘女士分享說，母親八十九歲，兩年多前確診為失智症，她參加市府開辦的瑞齡學堂及講座，對失智症有些了解，現在帶著母親參加銀髮俱樂部各項健康促進活動，她也到醫院當志工協助關懷長輩，輔導家屬如何照顧失智長輩，也分享自己的照顧經驗。

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