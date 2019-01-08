〈台北都會〉長者安養樂活 新北市設50處社區陪伴站

2019-01-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動「社區動健康」政策，已成立五十處「社區陪伴站」並導入「佈老志工」服務，開辦動健康、精神紓壓及生活照顧技巧等多元課程，鼓勵長者走出家門培養人際互動，希望達到在地安養、在地樂活目標，也讓長輩享有健康的生活。

市府社會局長張錦麗表示，「動健康」推動三年來共培訓四百位種子教師，辦理「從前從前自傳書工作坊」的種子教師培訓，透過回憶人生的方式，帶領長輩撰寫自傳，找回記憶中的喜怒哀樂。

社會局老人福利科長鄭淑敏指出，新北市共有二五六個社區照顧關懷據點及四三四處銀髮俱樂部，前者提供長者電話問安、關懷訪視等服務，後者規劃開放空間，開辦健康促進課程、老人共餐等活動，去年從中篩選五十處績優者成立「社區陪伴站」，除維持既有功能，服務對象擴大到有輕微失能長者與主要照顧者，開設預防失智、照顧技巧、電腦、桌遊及手沖咖啡等多元課程，並導入「佈老志工」服務，陪伴長輩外出散步或購物。

汐止區湖蓮里從二○一五年起成立銀髮俱樂部與社區關懷照顧據點，去年提升為社區陪伴站，週一到週五開辦老人共餐和健康促進活動，每週四安排護理師、藥師免費諮商；貢寮公共托老中心也有一群平均年齡八十五歲的長輩，在咖啡老師許逸倫指導下，學習手沖咖啡。

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