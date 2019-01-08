〈台北都會〉小年夜、除夕 新北、基隆加班收垃圾

2019-01-08

〔記者邱書昱、俞肇福／綜合報導〕農曆春節快到了，家戶準備大掃除，新北市、基隆市環保局都表示，二月三日小年夜及二月四日除夕當天，兩市各行政區都加班收運垃圾，從早上起收運至晚上六點，農曆初一至初三（五至七日）停止收運垃圾三天，農曆初四（八日）起恢復正常。

年初一至初三停收3天 初四恢復正常

新北市環保局表示，二月三日小年夜垃圾收運時間比照原來各區清潔隊收運時間，多數都會區仍是晚上為主、下午為輔，僅有少部分偏鄉地區依情況調整清運路線；四日除夕提早從上午加班收運，到晚上六點收班，民眾可到「新北樂圾車」網站查詢即時動態。

新北市環保局說，從一月廿八日至二月四日期間的大型垃圾、家具清運，民眾必須在一月廿七日前向清潔隊預約登記，撥打免付費電話0800-010-857或各區清潔隊專線預約，再依約定時間、地點將家具或大型垃圾搬出，二月八日起恢復正常收運。

新北除夕到初三 提供69處定點收運

另外，在除夕到初三這四天，新北市各區清潔隊共提供六十九處垃圾定點收運服務，開放時間、位置到「新北樂圾車」網站查詢；環保局提醒，禁止將事業廢棄物或家具廢棄物混入一般家用垃圾內，違規者最高可罰六千元，農曆春節期間發現環境髒亂，可撥打通報專線0800-010-857。另外，民眾家中有不須使用但外觀良好、功能正常的家具家電，可聯絡環保局幸福小站，工作團隊將安排時間收運，協助將愛心家具或家電媒合給需要的弱勢家庭。

在基隆市方面，市府環保局長賴煥紘說，一月廿八日至二月三日是國家清潔週，這段時間內，除仁愛區仍依原收垃圾方式（中午、晚上各一次），其餘六個行政區從下午一點起巡迴收垃圾一次，晚上按照原時間收運。

基隆過年期間 可拿到焚化廠子車

基隆市農曆正月初一到初三停收垃圾，這三天上午八點到十二點，民眾可將一般垃圾自行載運到培德路的天外天焚化廠地磅室前垃圾子車內丟棄。

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