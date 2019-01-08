〈北部〉大飯店搶市？ 瑞穗溫泉旅宿：定位不同

2019-01-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕走過二○六地震陰霾，花蓮觀光業今年元旦四天連假各飯店旅館訂房九成甚至滿房；台北天成飯店集團看好台灣觀光業發展，斥資打造「瑞穗春天國際觀光酒店」今年一月試營運，預計三月正式開幕，還將挑戰「全台飯店最高平均房價」。

春天酒店平均房價1.5萬元

執行長張東豪表示，春天酒店平均房價約一萬五千元，酒店從元旦假期試營運，跨年及元旦二天都客滿，目前一月份訂房三成，農曆春節初一到初四的訂房目前已有五成，估計首年平均住房率目標七成，目標營業額八億。

地方認有助提升知名度

對於瑞穗溫泉區將有星級飯店開張，在地業者抱持正面樂觀態度。瑞穗溫泉協會理事長簡德淵說，瑞穗溫泉區的旅館民宿業者十三家，定價約數千元，但春天酒店「房間最便宜也要破萬」。他認為，天成集團新飯店開張勢必加強宣傳，整體提升瑞穗溫泉區知名度，所有旅宿業者雨露均霑。他說，瑞穗溫泉元旦連假住房率都到九成，九天農曆春節假期目前初一到初四的訂房已近八成，業績亦比去年微幅成長。

天成飯店集團興建佔地二萬坪的「瑞穗春天國際觀光酒店」，設施包括自助餐廳、大廳酒吧、宴會廳、會議室、休閒會館等，另有市集廣場週末免費提供攤位給社區發展協會擺攤販售在地農特展品。

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