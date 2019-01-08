〈北部〉僅簽3個月 宜縣府約聘僱、臨時員憂失業

2019-01-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府「改朝換代」，縣長林姿妙上任後，縣府約聘僱、臨時人員從一年一聘，改為只簽約至三月底，一千四百餘人受到影響，相關人員收到新約感到錯愕，並且擔心「會不會四月就失業」，人心惶惶。縣府解釋，若工作表現好，並不會影響權益，至於之後的約怎麼簽，到時候再討論。

一千四百餘人受影響 有人開始請託

縣府府內約聘人員一一八人、約僱一二○人、臨時人員四○九人；府外機關及學校單位，約聘八十七人、約僱一九六人、臨時人員四百七十六人，合計有一四○六人；約聘僱及臨時人員合約「一年一聘」，年底簽訂下個新年度合約。

新縣長林姿妙十二月廿五日上任，縣府將原本「一年一聘」方式，改為只簽三個月，三月底合約就到期，約聘僱與臨時人員人心惶惶，很怕過完春節沒多久，就得另謀出路。

「四月以後會不會失業」、「會不會沒有工作」、「充滿不確定感，人心很浮動」，縣府內外充滿著議論，也有人開始動用關係請託。相關人員說，去年林姿妙上任，就接獲合約改期通知，續約與否稱要看工作表現、業務推動情形，以及檢討財源狀況。

有人質疑，修改聘僱合約時間是要「清算前朝」人馬，同時為了安插替自己的人找工作，若要爭取續約，是否還得要對新縣長表態認同與效忠？這種作法很不適當。

「這是正常現象，政黨輪替都會有的情形。」有人說，宜蘭縣前縣長林聰賢二○○九年上任首年，也將合約改為六個月，第二年才恢復「一年一聘」，但三個月真的太短了一點。

縣府︰觀察表現 通過考評再行換約

縣府解釋，約聘僱合約可以隨時檢討，新縣長上任，為讓縣政順利推動，本來就要觀察工作表現，才將契約改為三個月，期間看他們的業務推動情況，通過考評再行換約，這在之前都有前例可以遵循，契約改為「三個月」，並不是指「只聘三個月」，若表現好就會續聘，不會影響權益。

至於以後是否維持三個月一聘？或改回「一年一聘」；縣府表示，這要觀察這三個月的狀況，內部要再作討論，目前仍未定案。

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