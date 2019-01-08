〈北部〉收重修竹南鎮誌 鎮民反應兩極

2019-01-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所歷時六年、斥資千萬重修竹南鎮誌，共印製三萬本《正文卷》發送給鎮內各家戶，引發正反兩極反應，有鎮民質疑是浪費公帑，但也有人讚賞，認為能讓更多鎮民認識在地歷史。鎮公所表示，前鎮長康世明基於推廣文史美意才贈書，預計三月底前發送完成。

竹南鎮公所與國立政治大學名譽教授林修澈研究團隊，編篡《重修竹南鎮志》，內容包括正文、研究、史料、地圖、事典、編年等六大卷共卅冊。

然而近來陸續有鎮民抱怨書籍不實用，應以電子版型式放在公開網站供有需要者下載；也有貨運司機反映，挨家挨戶發放卻遭不理性的居民以髒話辱罵，非常委屈。

但也有文史工作者、高中教師力挺公所美意，認為鎮誌記載在地人物史事，居民透過認識歷史才能建立認同感，進而珍惜在地文化資產。

竹南鎮立圖書館表示，共編列八百多萬印刷及運送費，印製三萬本《正文卷》贈送給各家戶，並採取逐戶配送簽收，預計三月底前完成發送；此外還有三百套十五冊的《重修竹南鎮志》可供登記索取收藏。

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