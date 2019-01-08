〈北部〉銅鑼國小溫水泳池 校方爭取自營運

2019-01-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼國小溫水游泳池於二○一六年落成，隔年試營運，原可提供學生教學、居民運動的場地，但去年校方OT招商委外經營，卻五次流標，使得游泳池淪蚊子館，校內學生還得到外地上游泳課，非常不便，校方已向行政院教育部及苗栗縣政府爭取經費，盼由校方自營運，讓學子可就近於安全環境內游泳。

落成近三年淪為蚊子館

銅鑼國小多功能活動中心暨溫水游泳池為原有老舊活動中心拆除重建，經教育部補助六千八百萬元，加上苗縣府分攤補助三千萬元，共投入九千八百萬元，位於地下一樓的溫水游泳池為六水道、長度廿五米，並包含男女淋浴間、置物櫃、無障礙盥洗室等空間。

但有學生家長抱怨，當初落成時地方政要風光出席剪綵，但因委外經營招商卻多次流標，使得溫水游泳池至今淪為蚊子館，學生們「看得到卻游不到」，明明校內有現成設施卻被迫到校外借場地上游泳課，盼有關單位重視。

銅鑼國小校長謝美桃表示，校內溫水游泳池原意要供校內學生學習及社區居民運動使用，但去年屢進行OT招商，但卻疑因廠商評估當地游泳需求人口低，經營恐無利潤，因此乏人問津，流標五次，在安全考量下，不得已安排學生至聯合大學上游泳課。

管理維護支出尚缺補助

謝美桃說，去年底已向教育部申請，擬將游泳池收回由校方經營，但因後續維護管理、聘請救生員、水電費等支出龐大，還須向教育部及苗縣府申請補助，優先打造安全、高規格的環境供學生上課，再評估對外開放方式，以酌收門票費用補貼支出。苗縣府教育處則表示，將補貼救生員費用，並協助校方妥善經營負擔成本。

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