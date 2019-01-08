〈北部〉台灣景觀大賞 竹市6建設獲獎

2019-01-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府昨天公佈「二○一八年第六屆台灣景觀大賞」評選結果，竹市從全國數百件競爭作品中獲六大獎項，是有史以來竹市公共建設獲最多獎項。其中幸福廣場獲「傑出獎」，新竹公園、隆恩圳獲優質獎；此外，竹市的城市美學治理成果也獲評審團肯定，獲增列「都市景觀治理獎」。

紅磚古樸建築 幸福廣場獲傑出獎

其中「幸福廣場」獲「傑出獎」，「新竹公園麗池園林空間」及「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」獲優質獎；「香山濕地賞蟹步道」、「新竹漁人碼頭」及「將軍村開放圖書資訊園區」也獲入圍獎。

行政處表示，幸福廣場、新竹公園、隆恩圳、香山濕地、新竹漁人碼頭不僅獲景觀界專家肯定，各項建設也融入市民與觀光需求，成為市民、外地遊客必訪的熱門打卡景點。近期，市府搭配中央暖冬國旅補助，推出「來去新竹住一晚、暖冬版」，也設計親子放電、孝親漫遊、情侶放閃、少年瘋遊四大路線，邀請遊客造訪獲獎的公共建設，感受竹塹幸福風。

其中幸福廣場將過去中央路與府後街口市府員工汽機停車場的封閉空間，改造為「幸福廣場」，提供無障礙、友善步行空間，搭配市府建築紅磚元素，透過重複交錯圓弧排列，將單調的磚塊化身為古樸建築，獲「傑出獎」。

打造瀑布流水 新竹公園獲優質獎

而新竹公園麗池園林空間將原本生冷的混凝土護岸，設置石籠與種植多種複層植物，配合湖畔料亭日式建築群，以麗池水源頭打造瀑布流水，也成為特色。

隆恩圳藍帶親水空間景觀工程一改過去樹木遮蔽環境陰暗與整體空間動線零散的情形，設置兼顧生態環境的「漂浮月台」橫跨河面，連接兩側步道，讓市民漫步水岸，也獲優質獎。

網紅魚鱗天梯 漁人碼頭獲入圍獎

此外，香山濕地賞蟹步道已成北台灣保育野生物種的重要濕地基地，新竹漁人碼頭計畫也成功讓新竹漁港蛻變成充滿人氣與歡笑的幸福場域，不管是國際風箏賽場、網紅聖地「魚鱗天梯」和「親子沙灘」，都成為指標景點。

另金城新村內的「將軍村開放圖書資訊園區」，結合園區社群聚落和歷史，也帶有濃濃眷村文化，預計月底開放。

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