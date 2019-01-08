〈北部〉消防員職業傷害 壢新醫院照護

2019-01-08

〔記者李容萍／平鎮報導〕一一九消防節前，市府消防局局長謝呂泉、壢新醫院院長黃智忠昨在市府秘書長李憲明等人見證下簽訂「消防員職業安全運動防護醫療合作備忘錄」，雙方在整合緊急醫療與救護資源、提升急重症病患照護能力、優化緊急醫療與救護品質，以及照顧消防人員的健康醫療上共同合作及支援，包括提供消防員門診、住院醫療的禮遇以及職業安全運動防護醫療諮詢，以落實全市一三九一位消防弟兄的健康照護！

壢新醫院聯新運動醫學中心醫師王凱平表示，消防員其實就像是極限運動員，工作上充滿體力、耐力及爆發力的考驗，除了要隨時注意打火救災帶來的傷害，伴隨而來的職業運動傷害也不在少數，光是一套裝備上身就要廿公斤，破壞火場的機械圓盤切割器約十五公斤，擔架卅公斤，還要加上救出民眾的體重，遭受職業運動傷害者不在少數，其中又以腰傷、下背疼痛為主。

李憲明表示，壢新醫院與消防局簽署合作備忘錄，將讓救援行動更上一層樓，讓消防人員獲得更多保障。

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