〈北部〉勒斃座艙長妻 狠夫收押禁見

2019-01-08

〔記者魏瑾筠、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市五十五歲男子詹賢明，涉嫌勒死任職長榮航空事務長（座艙長）的五十歲妻子簡美芳，事後割腕自殺未遂，昨被依家暴殺人罪嫌移送桃園地檢署，檢方複訊後以詹男所犯為重罪且有逃亡、再犯之虞，向法院聲押禁見獲准。

檢警調查，詹男與簡女結褵廿多年、膝下無子，原在桃園區開設眼鏡行的詹男，先後跟簡女借了一千多萬元，由於他常酗酒加上店面沒賺錢，二○一七年底將開了八年的店收了後，夫妻倆一起購買社區大樓公寓，每月四萬多元的貸款重擔全落在簡女身上，詹男去年曾去當保全，但僅二個月就不做了，此後開始酗酒度日，夫妻感情早因此生變。

六日上午十點多，詹男疑因不滿簡女向他討錢、吵著分居，動手將簡女活活勒斃，之後伴屍三小時，打給認識卅年的范姓友人訣別稱「下輩子再當兄弟、幫我處理後事」，隨後用家中牛排刀割腕。接到電話的范男趕緊報案，警、消到場將簡女送醫仍不治，詹男戒護就醫無大礙。

死者舅舅透露，簡女三個多月前曾提離婚，詹男還放話要殺妻，是親友介入協調，詹男才切結要改過，不料卻仍發生憾事；他感嘆「可以預料會發生憾事，但沒想到會那麼快」，對於外甥女橫死感到心疼且不勝唏噓。

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