〈北部〉斑馬線「黑白畫」？ 過馬路要踩植栽

2019-01-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府工務局進行的蘆竹區南山路一、二段多目標人行道改善工程，先前因工程拓寬人行道、增設植栽景觀，卻縮減車道路幅，引發民怨，最近部分路段完工又被民眾發現斑馬線竟被擋在植栽景觀外，過馬路得踩過草皮，再度抨擊設計不良。

蘆竹南山路施工 挨批設計不良

除了部分路段出現過馬路得踩過植栽的亂象，還有部分人行道因還沒完成刨鋪，施工單位仍在人行道周邊圍起三角錐禁止行人通行，導致路人要過馬路時被迫站到車道上的斑馬線，由於南山路車流量相大，且行車速度快，經常造成險象環生，就連路過駕駛人都不禁為路人捏把冷汗。

市府：儘量趕農曆年前調整

對此，市府養護工程處表示，南山路人行道工程已大致完成，現階段仍須配合台電進行電桿及電纜地下化工程，也為避免引起民眾質疑二次施工，得待台電將電纜下地、布纜後，才能重新刨鋪路面，並視人行道狀況調整斑馬線，整體工程會儘量在農曆年前完工，還給市民安全無虞的行走空間。

養工處指出，此處改善工程施作項目包括人行道拓寬、電纜地下化、纜線整合及增設自行車道等，改善長度二八五○米，不僅提升無障礙空間，也增加植栽景觀，未來電纜下地後，即便颱風也不用擔心會停電，但施工期間都會有短暫的「陣痛期」，會加強督導及要求施工單位將民眾的不便降至最低。

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