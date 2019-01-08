〈北部〉賄選收押 桃市議員張運炳抗告被駁回

2019-01-08

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市議員張運炳在去年十一月廿四日的九合一選舉中，獲七連霸當選，但檢方查出張於投票日凌晨選舉活動結束後，涉嫌向選民現金行賄買票，選後第三天發動搜索約談，將張聲請羈押禁見獲准，張不服裁定向高等法院提起抗告；高院認定張涉投票行賄重罪、且有串證之虞，昨將抗告案駁回，張將在看守所過年。

七連霸議員 將在看守所過年

九合一選舉前擔任市議會無黨籍聯盟黨團總召的張運炳，現年六十三歲，在桃園改制前當選桃園縣第十二、十三、十五、十六、十七屆縣議員，並於升格桃園市後，當選中壢區第一屆市議員，並於去年九合一選舉的市議員選舉中以吊車尾驚險連任，成為七連霸議員。

投票日現金買票 事證明確

然而，桃園地檢署接獲檢舉，指張運炳在投票日當天凌晨用現金買票。檢方蒐證後，選後第三天的十一月廿七日指揮調查局桃園市調查處、中壢警分局人員搜索張運炳、競選幹部相關處所，查扣涉嫌行賄的現金四十四萬餘元、電磁紀錄、行動電話、選舉拜訪名冊等，並傳喚張的助理與選民多人到案；其中部份選民坦承收受賄款，並繳回賄款。

檢察官認定張運炳涉嫌現金買票，向桃園法院聲請張羈押禁見獲准；張不服提出抗告。但高院認為，張運炳涉嫌投票行賄罪事證具體，且尚有多位證人未到案，恐有串證之虞，確有羈押必要，一審將張裁定羈押禁見於法有據，昨駁回抗告案。

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