〈北部〉增設造橋簡易交流道 短期仍難產

2019-01-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為紓解中山高速公路頭份交流道壅塞及造橋鄉民銜接國道不便問題，苗栗縣長徐耀昌多次請願盼於中山高增設造橋交流道，並由苗栗縣政府提出「北進南出」簡易交流道方案，卻因聯外道路等條件未達標準，地方配合款高，苗縣府盼透過立委陳超明與高速公路總局研討解套方案，但短期內造橋交流道仍難產。

高公局表示，二○一五年三月曾經受理苗栗縣政府提出設置鑽石型造橋交流道的可行性評估研究報告，但是，經過兩次初步審核會議，認定交流道擇址位置的對外聯絡道路寬度不符規定，再加上經過台灣鐵路平交道，因此予以駁回。

條件未達標 苗未提新案

苗栗縣政府後續與陳超明、造橋鄉公所研議後，擬提出「北進南出」單側式簡易交流道，但因自評於運輸需求、重要節點聯繫、減輕主線道負擔、擴大觀光旅次等條件上恐難達標準，加上恐須負擔高額地方配合款，故苗縣府尚未提出新案的可行性評估報告。

正由立委協商 尋求解套

苗縣府工務處表示，經評估除設置交流道外，另還須包含聯外道路拓寬、苗十四線涵洞增闢為四車道等相關交通工程，總經費恐高達八億多，苗縣府財政狀況力有未逮，故正透過陳超明邀集高公局會商，希望找出解套方案，降低地方負擔經費。

高公局說，因尚未收到苗縣府提出的相關可行性評估研究報告，故此案還在初步商議階段，暫難提出具體設置規劃及工程時程表。

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