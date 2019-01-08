〈北部〉寶山蓋第三座水庫？ 議員︰須地方同意

2019-01-08

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣長楊文科提議新建寶三水庫解決大新竹地區民生用水問題，引發新竹地區綠黨民代的不滿抗爭，寶山鄉當地的縣議員邱振瑋也說，寶山、寶二這兩座水庫的興建給地方帶來不少困擾，縣府如果想在寶山鄉蓋第三座水庫，應先召開公聽會取得地方同意才行。

邱振瑋是寶山鄉唯一的縣議員，他說在昨天以前從來沒有聽說過有寶三水庫的計畫，而且興建水庫的權責應該是經濟部水利署，如果縣府方面有這個構想要跟新竹市政府合作來推動。

邱振瑋表示，縣府應該先提出概略計畫跟議會溝通，他會在近期召開的縣議會臨時會中質詢這件事。

寶山鄉長邱坤桶說，鄉內有寶山、寶二兩座水庫，但自來水普及率只有七十六％，對寶山鄉親不公平，要談蓋新水庫還不如先普及鄉內自來水接管率。

邱坤桶說，新建水庫是水利署的權責，有聽說為了因應將來新竹科學園區第三期的徵收和開發的新增供水需求，有可能要新建水庫，但沒聽說是在寶山鄉還是在哪裡，如果要在寶山鄉蓋第三座水庫，中央應該先下鄉聽聽地方意見，取得地方共識後再來做，才不會引發反彈。

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