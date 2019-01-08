〈北部〉新建寶三水庫測風向？ 竹縣挨批滅農

2019-01-08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕綠黨新竹縣、市議員余筱菁與劉崇顯昨天一起到縣府，抗議縣長楊文科有意爭取在原有的寶山、寶二兩座水庫外，再添一座「寶三」水庫專門供應大新竹民生用水。綠黨提出五點訴求，要求縣長楊文科打消念頭、市長林智堅不要支持，因為大新竹水資源匱乏，上游再添水庫等於跟農民搶水，林智堅下游想做的親水公園等於是泡影。

綠黨竹縣市議員齊聲反對

余筱菁說，綠黨要求楊文科打消新建「寶三」水庫的念頭和計畫，因為要喝好水的根本之道，應該是不再發出任何執照給新的工廠進駐頭前溪畔、讓高污染產業移出自來水的水質水源保護區，對於合法在保護區內經營的工廠則應加強管理檢驗其污水淨化系統。相關單位應立刻補償位於寶山、寶二水庫周邊、卻被被劃入保護區的私人土地地主。

青農不滿總要讓水給工業

昨天也到場抗議的竹東軟橋地區青農許又仁則抨擊，縣長楊文科會有蓋「寶三」的念頭，跟縣府大量進行的都市計畫有關，因為之前的都市計畫炒地皮、蓋工廠的結果就是造成水不夠用，且總是要農用水禮讓工業用水，現在如果蓋「寶三」更是企圖在「滅農」！

楊文科︰拋議題引中央注意

新竹縣政府駁斥，強調縣長楊文科是在回應新竹市長林智堅邀請縣市座談、共同為大新竹共好而努力時，受訪提出「蓋寶三」的想法，出發點是希望大新竹鄉親都能有足夠的「好水」可以使用，才會拋出這個風向球。新竹縣府並且強調，畢竟蓋不蓋水庫？在哪裡蓋水庫？這都是中央、經濟部水利署的權責。

以縣府的立場，縣長楊文科所提出的看法，主要是要讓中央注意、也了解到大新竹地區的水資源問題，這跟都市計畫、滅農等等的指控根本風馬牛不相及。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/