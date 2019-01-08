〈北部〉八德成功橋改建 10日起封路23天

2019-01-08

〔記者周敏鴻／八德報導〕市府斥資五千一百萬元執行的八德區「成功橋改建工程」，將於十日凌晨零點到二月一日晚間十二點，封閉成功街到茄苳路口進行施工，請用路人改由周邊替代道路通行，避免不便與危險。

無立墩設計、橋底抬高防洪

茄苳溪是南崁溪的主要支流，每逢豪大雨常因溪水暴漲造成周邊住宅區淹水，市府將南崁溪納入「易淹水地區水患治理計畫」項目後，認為成功橋年久老舊，因此推動「成功橋改建工程」，去年一月間拆除重建。

工務局指出，改建後的成功橋將以鋼構橋體取代原有的鋼筋混凝土橋體，新建的橋體長卅公尺、寬八公尺，橋面設置雙線單車道與單側人行道，以利人車通行。工程也會將橋底抬高，將原本矗立茄苳溪中的兩支跨立墩改建為無立墩設計，以利河川行水。

成功街、茄苳路 局部拓寬

成功橋改建工程也一併拓寬橋梁前後約一百公尺的成功街與鄰近的茄苳路約卅公尺，預計三月間可完工。

2月1日晚12點後 開放通行

為了工程需要，十日凌晨零點起，施工單位將封閉成功橋周邊的成功街到茄苳路口間路段，到二月一日晚間十二點，之後會在可以施工又可讓人車安全無虞地通行前提下，再開放通行。

用路人注意 提早改道

工務局人員建議用路人，成功街等路段封閉期間，人車都請改道通行，小型車輛可改由附近的永豐路三七四巷、永豐路二二六巷、茄苳路七二五巷與聯明街通行，而大型車輛可改道聯明街，以免影響施工或發生危險。

八德區成功橋改建工程建議改道路線圖

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