〈北部〉豬場蒸煮廚餘 桃市府嚴查

2019-01-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市現有三九九家養豬場、總飼養量為十五萬二四九八頭。其中使用飼料八十五家、飼養量為四萬二二七一頭，而近八成的三一四家使用廚餘餵食，飼養量十一萬○二二七頭，且多為中小型飼養戶。

市府農業局指出，目前均已要求養豬場必須將廚餘蒸煮到攝氏九十度，且得連續蒸煮一小時以上，農業局也對各養豬場巡迴嚴密檢查，若發現未依規定蒸煮廚餘，均由環保局依廢棄物清理法開罰。

環保局指出，桃園年廚餘量約三萬噸，符合回收廚餘資格的養豬戶有廿二家，目前環保局以公開招標的方式，由七家養豬戶得標處理約九成的廚餘，另一成作為堆肥使用。配合防疫工作，除了定期巡檢污染防治設備是否正常運作以外，也已加強巡視廚餘處理業者，若經查獲養豬戶未依規定蒸煮廚餘，將依違反廢清法第三十九條處六千至三百萬元罰鍰。

有廿年養豬經驗的全國養豬協會常務監事林承德表示，他養豬的地點遍布桃園、苗栗、雲林及台南，其中十五％的黑豬全以廚餘餵養，佔八十五％的白豬都以飼料餵養，他認為，政府擔心非洲豬瘟透過廚餘傳入台灣，就應設置中央廚餘處理中心，統一處理廚餘，確保完全加熱後再提供給豬隻食用，才是解決之道。

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